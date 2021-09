Les iPhone 13 ont des batteries plus capacitaires

Grâce à des batteries plus capacitaires et une optimisation de certains composants, Apple a annoncé des autonomies en hausse pour ses différents modèles d'iPhone 13 dévoilés mardi . Tous les modèles y gagnent avec 1,5 heures supplémentaires pour l'iPhone 13 mini, 2,5 heures supplémentaires pour l'iPhone 13, 1,5 heures supplémentaires pour l'iPhone 13 Pro et 2,5 heures supplémentaires pour l'iPhone 13 Pro Max.Dans un dépôt officiel , Apple a donné le détail des batteries utilisées sur sa nouvelle gamme de smartphones. L'iPhone 13 mini est ainsi équipé d'une batterie de 9,57 Wh au lieu de 8,57 Wh sur l'iPhone 12 mini (+9%). L'iPhone 13 intègre une batterie de 12,41 Wh au lieu de 10,78 Wh sur l'iPhone 12 (+15%). La batterie de l'iPhone 13 Pro monte à 11,97 Wh au lieu de 10,78 Wh sur l'iPhone 12 Pro (+11%). Enfin, la batterie de l'iPhone 13 Pro Max grimpe à 16,75 Wh au lieu de 14,13 Wh sur l'iPhone 12 Pro Max (+18%).C'est malheureusement l'iPhone 13 mini qui bénéficie de l'augmentation la plus modeste, alors que c'est ce petit modèle qui offre la moins bonne autonomie de la gamme. Difficile cependant de trop pousser les murs : les nouveaux modèles ont déjà vu leur épaisseur et leur poids augmenter. L'iPhone 13 mini pèse en effet 140 g, contre 133 g pour son prédécesseur, alors que l'épaisseur est passée de 7,4 mm à 7,65 mm. Pour une fois qu'Apple privilégie l'autonomie à la finesse...