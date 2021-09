Un chargeur USB-C pour l'Apple Watch SE

Pour recharger l'Apple Watch Series 7 dévoilée mardi , Apple a lancé un nouveau chargeur magnétique USB-C pour prendre en charge la fonctionnalité de charge rapide de sa nouvelle gamme de montres. Dans la foulée, Apple a renouvelé toutes ses références d'Apple Watch SE pour intégrer ce nouveau chargeur à la place de l'ancien modèle USB-A. L'Apple Watch SE ne chargera pas plus vite avec ce nouveau chargeur, mais ce modèle tourne donc la page de l'USB-A.Si Apple ne vend plus ses anciens stocks, ce n'est pas le cas des autres boutiques : il faut s'attendre à une cohabitation des anciens et des nouveaux modèles chez les revendeurs dans les prochaines semaines. Si vous comptez investir dans une Apple Watch SE et que vous ne l'achetez pas directement auprès d'Apple, pensez donc à vérifier quel est le modèle de chargeur fourni. S'il n'est pas spécifiquement indiqué que le câble de charge est au format USB-C, alors il s'agit d'un ancien modèle toujours en USB-A.