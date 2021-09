L'iPhone 13 comparé à l'iPhone 12, lequel acheter ?

iPhone 12 (à gauche) — iPhone 13 (à droite)

Design et écran

Les évolutions en terme de design sont assez minimes cette année, mais on peut tout de même aisément distinguer l'iPhone 13 de l'iPhone 12, de face comme de dos. À l'arrière, les deux appareils photos sont plus volumineux et sont désormais positionnés en diagonale. À l'avant, l'encoche qui accueille les différents capteurs rendant possible la reconnaissance faciale de Face ID voit sa taille réduite de 20% (elle est cependant très légèrement plus haute ) grâce au déménagement du haut-parleur au-dessus des capteurs, directement contre le châssis.

Les appareils photos de l'iPhone 13

Pour le reste, le design est sensiblement identique : on retrouve les bords plats inaugurés par l'iPhone 12, un châssis en aluminium (avec des choix de coloris différents), la même résistance à l'eau, le dos en verre compatible avec la recharge magnétique de MagSafe, le connecteur Lightning en bas du téléphone et les deux tailles d'écran de 5,4" pour le modèle mini et de 6,1" pour le modèle classique. La hauteur et la largeur des deux générations d'iPhone sont exactement les mêmes, mais les nouveaux modèles sont plus épais (7,65 mm contre 7,4 mm) et plus lourds (140 g contre 133 g pour l'iPhone 13 mini, et 173 g contre 162 g pour l'iPhone 13 classique).

L'encoche de l'iPhone 13

Puissance, autonomie, 5G et eSIM

Appareils photos

Côté écran, l'iPhone 13 progresse avec une luminosité maximale de 800 nits, contre 625 nits pour l'iPhone 12, ce qui est toujours appréciable au soleil en extérieur. La luminosité maximale pour les contenus HDR, comme les photos ou vidéos, ne change pas à 1 200 nits. Le reste de l'écran est identique : les deux générations embarquent un très bon écran OLED Super Retina XDR de même résolution, et un verre Ceramic Shield particulièrement résistant.L'iPhone 13 inaugure la puce Apple A15 Bionic, qui succède à la puce Apple A14 Bionic de l'iPhone 12. Les premiers tests de ce nouveau processeur font état d'un progrès des performances situé entre 10% et 20% pour la puissance brute, et d'environ 16% pour les graphismes. Autant dire qu'au quotidien, cela ne va pas révolutionner grand chose : la puce Apple A14 était déjà un monstre de puissance.Apple a apporté des optimisations, par exemple du côté du Neural Engine et du processeur d'images pour le traitement des photos et vidéos en temps réel, ce qui permet quelques nouveautés intéressantes pour les fonctionnalités liées aux appareils photos. Mais du point de vue du consommateur, il faut plus voir la puce Apple A15 comme un gage de pérennité qu'autre chose : dans la vraie vie, l'iPhone 13 ne sera pas plus réactif que l'iPhone 12. Côté mémoire vive, pas de changement : l'iPhone 13 classique reste à 4 Go (6 Go sur les modèles Pro).Pour accompagner cette puce Apple A15, un nouveau modem 5G prend en charge deux bandes supplémentaires pour des débits et une compatibilité optimums. Pas de quoi sauter au plafond : personne ne s'était plaint des performances de la 5G de l'iPhone 12. En revanche, l'iPhone 13 inaugure une nouvelle possibilité qui séduira certains utilisateurs : la prise en charge de la double eSIM pour deux forfaits sans carte SIM physique (l'iPhone 12 prend aussi en charge deux forfaits, mais avec une seule eSIM et une carte SIM physique obligatoire).Ce nouveau modem est moins consommateur, et il s'appuie sur des batteries plus capacitaires . L'iPhone 13 mini embarque en effet une batterie de 9,57 Wh au lieu de 8,57 Wh sur l'iPhone 12 mini (+9%), et l'iPhone 13 est équipé d'une batterie de 12,41 Wh au lieu de 10,78 Wh sur l'iPhone 12 (+15%). Au final, Apple promet logiquement une autonomie accrue avec environ 1,5 heures supplémentaires pour l'iPhone 13 mini et 2,5 heures de plus pour l'iPhone 13. Pour la lecture de vidéos, Apple avance une autonomie de 17 heures pour l'iPhone 13 mini et de 19 heures pour l'iPhone 13, soit 2 heures de plus que leurs prédécesseurs.Comme chaque année, Apple a revu les appareils photos présents à l'arrière de l'iPhone. L'iPhone 13 est toujours équipé de deux capteurs : un grand-angle et un ultra grand-angle, mais les deux modules ont changé. Ils sont plus gros pour capter plus de lumière et offrir de meilleurs résultats en faible luminosité avec des images mieux éclairées, plus de détails et moins de bruit numérique. Le nouveau grand-angle peut recevoir jusqu'à 47% de lumière en plus, et il adopte un nouveau système de stabilisation optique appelé Sensor-Shift (qui stabilise le capteur lui-même et non l'optique), plus efficace pour des photos plus nettes en mouvement. C'est d'ailleurs ce nouveau système de stabilisation, plus volumineux, qui justifie le nouveau positionnement en diagonale des capteurs. Notons que les caméras sont strictement identiques sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini.Grâce à ces nouveaux capteurs et à la puce Apple A15, Apple a mis en place quelques nouveautés logicielles pour l'iPhone 13. Il y a le mode Smart HDR 4 pour améliorer la qualité des photos HDR. Il y a les styles photographiques pour booster ou atténuer intelligemment les couleurs des images, en reconnaissant les sujets pour ne pas altérer leur couleur de peau. Il y a enfin le mode cinématique pour changer automatiquement (ou manuellement) et en douceur la profondeur de champ et la mise au point lors de la prise de vidéos, avec la possibilité de modifier la mise au point ou régler le flou en post-production.

La stabilisation de Sensor-Shift

Capacités et tarifs

Les évolutions apportées aux appareils photos sont sans doute les changements les plus importants apportés à l'iPhone 13 — ce sont en tout cas ceux qui auront le plus d'impact au quotidien. Les capteurs de l'iPhone 12 restent évidemment d'excellente facture (voir notre test ) mais les utilisateurs sensibles à la qualité des photos, notamment en intérieur ou de nuit, apprécieront les améliorations de l'iPhone 13.L'iPhone 13 n'a pas remplacé l'iPhone 12 : les anciens modèles sont toujours commercialisés par Apple à un tarif réduit. Parallèlement, Apple a doublé les quantités de stockage proposées avec les nouveaux modèles : là où la génération 12 est proposée avec 64 Go, 128 Go ou 256 Go, la génération 13 est déclinée avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Il faut donc bien faire attention à prendre le stockage en compte au moment de comparer les prix.L'iPhone 12 mini est désormais proposé à partir de 689 €, soit 120 € de moins que l'iPhone 13 mini qui est vendu à partir de 809 €. Si vous n'avez pas besoin de plus de 64 Go de stockage, c'est donc une économie notable. Si vous avez des besoins plus importants, par exemple pour stocker plus de photos et vidéos, l'iPhone 12 mini de 128 Go à 739 € ne représente plus que 70 € d'économisés par rapport à l'iPhone 13 mini de capacité équivalente. Ce raisonnement est encore plus pertinent pour l'iPhone 12, à partir de 809 € pour 64 Go au lieu de 909 € pour 128 Go pour l'iPhone 13, soit 100 € d'écart. Pour 128 Go, l'iPhone 12 passe à 859 € et il n'y a plus que 50 € de différence avec l'iPhone 13 de même capacité.L'iPhone 13 présente des évolutions intéressantes mais l'iPhone 12 ne démérite pas, loin de là. Cependant, les écarts tarifaires à capacités équivalentes ont de quoi faire réfléchir ! Les besoins en stockage et les impératifs de budget diffèrent d'une personne à l'autre, bien sûr, mais les faibles différences de prix entre les deux gammes peuvent faire pencher la balance en faveur de l'iPhone 13, un peu mieux équipé et qui garantit une plus grande pérennité.Évidemment, ce raisonnement ne tient que pour les capacités supérieures à 64 Go, et il ne tient également que pour un achat sur l'Apple Store . Car chez les revendeurs, la différence de prix est susceptible d'être plus importante. Les remises sont en effet bien plus rares sur les produits récents que sur les références plus anciennes. À peine l'iPhone 13 présenté, il y avait déjà des rabais de plus de 10% sur certains modèles d'iPhone 12 chez certains revendeurs ! Avec les fêtes de fin d'année, il faudra s'attendre à quelques offres promotionnelles sur l'iPhone 13 mais c'est probablement sur l'iPhone 12 qu'il sera possible de faire quelques gros coups.Pour suivre les tarifs et ne rien rater des promos, nous vous invitons à consulter nos bons plans et notre comparateur de prix qui vous permet de suivre tous les tarifs au quotidien et de créer des alertes personnalisées pour recevoir un e-mail en cas de baisse de prix sur le ou les modèles qui vous intéressent. Vous pouvez y retrouver toutes les meilleures offres sur l'iPhone 12, et l'iPhone 13 va bientôt y faire son apparition au fil de son arrivée chez les revendeurs. Les précommandes de l'iPhone 13 seront lancées ce vendredi à 14h sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs et les opérateurs. Les premières livraisons sont prévues pour le 24 septembre.