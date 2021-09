Les AirPods 3 présentés dans les prochaines semaines ?

Cette fois, c'est Mark Gurman qui s'y colle : les AirPods 3 seraient présentés dans les prochaines semaines, affirme le journaliste de Bloomberg dans sa newsletter Power On . On les attendait à la conférence de rentrée d'Apple pour accompagner la sortie de l'iPhone 13, mais les nouveaux petits écouteurs sans fil d'Apple n'étaient visiblement pas prêts.Apple doit organiser un nouvel événement d'ici la fin de l'année pour présenter de nouveaux Macs mais il n'est pas dit qu'Apple attende la tenue d'une conférence pour dévoiler les AirPods 3 : en dehors des AirPods de première génération, tous les autres modèles, y compris les AirPods Pro et AirPods Max, ont été lancés avec un simple communiqué de presse. Les AirPods 3 ne doivent d'ailleurs pas apporter d'innovation majeure : on s'attend principalement à un redesign pour se rapprocher des AirPods Pro, avec une tige plus courte.Concernant les AirPods Pro 2, Mark Gurman affirme que cela sera pour 2022, sans plus de précisions. Les nouveautés de ces modèles devraient être plus substantielles, avec de nouveaux capteurs de mouvements pour le suivi sportif et possiblement un nouveau design sans la moindre tige externe.