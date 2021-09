Apple TV+ : quatre victoires pour Ted Lasso aux Emmy Awards

L'équipe deest repartie avec quatre récompenses des Emmy Awards qui se tenaient hier soir à Los Angeles. Seule série de la plateforme de streaming d'Apple à recevoir un prix,a emporté le titre de meilleure série comique et a distingué Jason Sudeikis (l'optimiste coach Ted Lasso) meilleur acteur dans une comédie, ainsi que Brett Goldstein (le grognon Roy Kent) et Hannah Waddingham (la dirigeante Rebecca Walton) dans les meilleurs seconds rôles.Cette soirée a été largement dominée par Netflix avec 44 statuettes, contre 19 pour HBO Max, 14 pour Disney+ et 10 pour Apple TV+ en incluant les prix secondaires décernés la semaine dernière. Mine de rien, Apple a fait nettement mieux que l'année dernière où Apple TV+ n'avait remporté qu'un seul prix