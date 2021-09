iPad mini 6 : des délais jusqu'en novembre

Il n'y a pas que l'iPhone 13 qui est touché par d'importants délais : l'iPad mini 6 rencontre lui aussi des difficultés d'approvisionnement suite à son lancement la semaine dernière. Certains modèles peuvent toujours être obtenus sous quelques jours suite à une commande sur l'Apple Store . Pour d'autres références, il y a en revanche plusieurs longues semaines d'attente. C'est notamment le cas pour les modèles Wi-Fi (64 Go ou 256 Go) dans le coloris gris sidéral : pour une commande passée aujourd'hui, la livraison aura lieu entre le 19 octobre et le 2 novembre, dans plus d'un mois.Alternativement à l'Apple Store, les revendeurs ont également lancé l'iPad mini 6 en amont de sa sortie prévue vendredi 24 septembre, avec des délais qui peuvent être inférieurs à ceux d'Apple. Vous pouvez retrouver la nouvelle petite tablette d'Apple chez Fnac Amazon ou CDiscount