iOS 15 et iPadOS 15 sont disponibles pour tous

Mise à jour 19:18 :

La version 15 du logiciel interne du HomePod est également disponible pour prendre en charge les nouveautés d'iOS 15 et de tvOS 15. Pour installer cette mise à jour sur votre HomePod ou votre HomePod mini, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.

Après avoir passé tout l'été en version bêta, iOS 15 et iPadOS 15 sont désormais disponibles pour le grand public ! La mise à jour est lancée ce soir pour les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch, et elle est accompagnée de watchOS 8 pour l'Apple Watch et de tvOS 15 pour l'Apple TV.Au rayon des nouveautés, il y en a comme chaque année un peu pour tout le monde. Il y a bien sûr la refonte de Safari avec la barre d'adresse désormais située en bas de l'écran, la fonctionnalité Concentration pour une gestion plus fine des notifications, la reconnaissance de texte en temps réel au sein des images, la refonte de la recherche et de l'application Météo, le nouveau mode multitâches sur l'iPad, la libération des widgets sur l'écran d'accueil et les Quick Notes... Vous pouvez retrouver les principales évolutions d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sur cette page . Notez que quelques nouveautés seront lancées en retard, dans le courant de l'automne : c'est notamment le cas de la fonctionnalité SharePlay, qui permet de partager son écran, sa musique ou une vidéo via FaceTime.Pour ce qui est de la compatibilité d'iOS 15, vous avez besoin d'un iPhone SE (1ère ou 2è génération), d'un iPod touch (7è génération) ou d'un iPhone 6s ou ultérieur. Pour iPadOS 15, il vous faut un iPad Air 2 ou ultérieur, un iPad mini 4 ou ultérieur, un iPad 5 ou ultérieur ou n'importe quelle génération d'iPad Pro.Avant d'installer cette nouvelle mise à jour majeure, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de votre appareil, c'est toujours plus prudent. Pour cela, connectez votre iPhone, iPad ou iPod touch à votre ordinateur puis déclenchez une synchronisation avec iTunes ou le Finder, ou réalisez une sauvegarde sur iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Pour ensuite installer la nouvelle version du système, ouvrez l'application Réglages puis cliquez sur "Général" et enfin sur "Mise à jour logicielle".