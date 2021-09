Apple Watch : watchOS 8 disponible pour tous

Trois mois après sa présentation, watchOS 8 est ce soir lancé auprès du grand public, en même temps que iOS 15 et tvOS 15 . Cette nouvelle mise à jour du système interne de l'Apple Watch apporte de multiples nouveautés, comme une refonte des applications Photos, Maison et Respirer (qui s'appelle désormais Pleine conscience), de multiples améliorations pour l'envoi de messages, le taï-chi et les Pilates dans l'application Activité, la mesure de la fréquence respiratoire durant le sommeil, la fonctionnalité Concentration, les applications Localiser mes Objets et Localiser mes Appareils, les comptes à rebours multiples... Vous pouvez retrouver les principales évolutions de watchOS 8 sur cette page watchOS 8 est compatible avec les mêmes appareils que watchOS 7 : cette version fonctionne avec l'Apple Watch Series 3 et les modèles ultérieurs, incluant l'Apple Watch SE. Pour installer cette mise à jour, c'est très simple : lancez l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone et suivez les instructions. Attention, pour lancer la mise à jour, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.