Apple TV : tvOS 15 est disponible

Mise à jour 19:18 :

La version 15 du logiciel interne du HomePod est également disponible pour prendre en charge les nouveautés d'iOS 15 et de tvOS 15. Pour installer cette mise à jour sur votre HomePod ou votre HomePod mini, rendez-vous dans les réglages de votre domicile dans l'application Maison sur votre iPhone ou iPad.

Pour accompagner iOS 15 et watchOS 8 , Apple a également sorti la version finale de tvOS 15 ce soir. Cette mise à jour logicielle de l'Apple TV était déjà mince et il faudra faire sans sa fonctionnalité phare : la sortie de SharePlay, qui permet notamment d'utiliser le téléviseur pour visionner du contenu en direct avec ses amis avec une conversation FaceTime sur l'iPhone en même temps, a été repoussée à plus tard cet automne.On peut tout de même retrouver les autres petites nouveautés, comme les nouveaux économiseurs d'écran, les suggestions pour les différents membres de la famille sur l'application TV, la meilleure gestion des caméras de surveillance ou les nouveautés relative au HomePod qui peut devenir haut-parleur par défaut ou qui peut déclencher une lecture de contenu sur l'Apple TV via Siri. Les principales nouveautés de tvOS 15 sont décrites sur cette page Pour installer tvOS 15 sur votre Apple TV, il vous suffit normalement de redémarrer votre boîtier si les mises à jour automatiques sont activées. Vous pouvez également déclencher l'installation manuellement : rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels".