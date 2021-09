Safari 15 disponible sur macOS Big Sur et Catalina

Il faudra encore patienter un peu pour la sortie de macOS 12 Monterey , mais les utilisateurs de macOS 11 Big Sur et de macOS 10.15 Catalina peuvent s'offrir un premier aperçu de la prochaine version de Safari dès aujourd'hui. Safari 15 vient en effet d'être lancé pour les deux précédents systèmes d'Apple. Vous pouvez donc retrouver la nouvelle présentation des onglets (uniquement sur macOS Big Sur), les groupes d'onglets, et surtout les différentes évolutions technologiques présentes sous le capot et qui permettront à Safari de rester à la page sur les anciens systèmes.

Sur macOS Catalina

Comme l'année dernière, Apple a prévu un lancement en deux temps pour ses systèmes cet automne. Il y a eu iOS 15 tvOS 15 et watchOS 8 hier soir, mais macOS 12 Monterey devra attendre quelques semaines supplémentaires. L'année dernière, macOS 11 Big Sur était finalement sorti le 12 novembre.