Nouvelle interface pour iCloud Mail sur le web

En test depuis le mois de juin en version bêta , la nouvelle interface d'iCloud Mail sur le web vient d'être lancée pour tout le monde sur iCloud.com . Cette refonte abandonne l'ancien style directement inspiré dud'iOS 7 et qui n'avait pas bougé depuis plus de huit ans. Enfin un peu de modernité !Autre évolution importante, Apple a également ajouté l'option Masquer mon e-mail et les domaines de messagerie personnalisés dans les réglages de la version web d'iCloud. Ces deux nouveautés sont spécifiques à iCloud+ , la version payante d'iCloud.