iPhone 14 : la feuille de route de Ming-Chi Kuo

L'iPhone 14 sera le premier smartphone d'Apple à adopter une webcam frontale prenant la forme d'un poinçon. Ming-Chi Kuo n'en démord pas dans sa feuille de route publiée suite à la présentation de l'iPhone 13 la semaine dernière et partagée par MacRumors . Le célèbre analyste avait déjà prédit l'abandon à venir de l'encoche en mars dernier, et il précise désormais que cette évolution serait réservée aux modèles Pro dans un premier temps : l'iPhone 14 classique conserverait l'encoche de taille réduite inaugurée par l'iPhone 13.Cette importante évolution du design, aussi promise par le fuiteur Jon Prosser au début du mois, impliquerait l'intégration sous l'écran des différents capteurs utilisés par Face ID en dehors de la webcam. La caméra pourrait aussi disparaître sous la dalle à terme, mais la technologie est encore balbutiante et les premiers smartphones ayant choisi cette solution présentent un résultat peu satisfaisant

(lire : Le design sans encoche de l'iPhone 14 déjà dévoilé ?)

Autre élément abordé par Ming-Chi Kuo , l'intégration à l'écran de la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID, qu'il attendait initialement pour l'iPhone 14 en 2022, prendrait du retard et pourrait finalement n'apparaître qu'avec l'iPhone 15 en 2023. Le retour de Touch ID, qui commence vaguement à ressembler à une chimère, se ferait en complément et non en remplacement de Face ID.À l'arrière, l'iPhone 14 intégrerait un appareil photo grand-angle de 48 mégapixels . Apple emploierait la technique de, qui utilise les pixels par groupes de quatre pour capter plus de lumière. L'utilisateur aurait ainsi le choix entre une image de résolution quadruplée et une image plus nette et mieux éclairée en faible luminosité.Concernant l'organisation de la gamme, Ming-Chi Kuo avait déjà prévenu qu'Apple n'était pas satisfaite des ventes de l'iPhone 12 mini. Ce format a été reconduit pour la gamme de cette année mais il n'y aurait pas d'iPhone 14 mini . Apple dévoilerait tout de même quatre modèles, mais avec seulement deux tailles d'écran : 6,1" et 6,7", chacune en version classique et en version Pro.