La Commission européenne veut imposer l'USB-C sur l'iPhone

C'était en 2009 : la Commission européenne se félicitait d'être parvenue à un accord avec les principaux fabricants de smartphones, incluant Apple, pour aboutir à un chargeur universel basé sur le standard micro-USB. Seulement voilà, le texte ne prévoyait qu'une compatibilité avec le standard et ne contraignait pas les fabricants à adopter un connecteur particulier : Apple a fini par produire un adaptateur et a conservé le connecteur propriétaire de l'iPhone.Depuis, d'autres initiatives ont été prises mais sans résultat jusqu'ici. C'est reparti pour un tour : la Commission européenne va ce jeudi proposer un nouveau projet de directive imposant que les appareils vendus au sein de l'Union soient équipés d'un connecteur USB-C. Le texte ne se limiterait pas aux smartphones et inclurait également les tablettes, casques audio, caméras et enceintes musicales. Plusieurs produits d'Apple, de l'iPhone à l'iPad en passant par les AirPods Max, pourraient donc être contraints de basculer à l'USB-C.

Connecteur Lightning (à gauche) — Connecteur USB-C (à droite)

Apple s'est déjà farouchement opposée à un tel projet :, avait déclaré le constructeur en 2020. Les discussions promettent d'être enflammées dans les prochains mois. La Commission européenne prévoit d'adopter le texte en début d'année 2022, pour une mise en application en 2024 afin de laisser aux constructeurs le temps de s'adapter. D'ici-là, les rumeurs d'iPhone dépourvu du moindre connecteur pourraient s'être concrétisées...