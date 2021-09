Avec Finch, Tom Hanks est de retour sur Apple TV+

Un an après le succès de Greyhound , Tom Hanks va faire son retour sur le service de streaming d'Apple avec un nouveau film appelé. Réalisé par Miguel Sapochnik, le long métrage se déroule dans un monde post-apocalyptique dans lequel Finch est l'un des seuls survivants d'une catastrophe solaire. Ancien inventeur et ingénieur en robotique, il fabrique un androïde pour prendre soin de son chien. Entreprenant un long voyage vers l'ouest, il tente d'éduquer le robot et de le faire accepter par son chien. Apple vient de publier la bande-annonce de cette nouvelle production exclusive, qui débarquera sur Apple TV+ le vendredi 5 novembre.Le film devait initialement sortir au cinéma en octobre dernier, mais il a été repoussé en raison de la pandémie de Covid-19. Finalement, Universal Pictures a revendu les droits de distribution à Apple, comme Sony avecl'année dernière. De multiples nouveaux films doivent être diffusés sur Apple TV+ dans les prochains mois, alors qu'Apple compte multiplier les productions avec pour objectif un minimum d'un film original par mois. Une des prochaines grosses productions à débarquer sur Apple TV+ sera, dernier long-métrage de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.