iPhone 13 : de bons retours, sans surprises

Nous voici une semaine après la présentation de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro . Comme chaque année, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à certains journalistes américains qui nous livrent aujourd'hui leurs premières impressions. Elles sont bonnes et sans surprises. Nos confrères de The Verge, qui produisent comme toujours d'excellentes vidéos, abordent la plupart des sujets dans les deux passages en revue ci-dessous.En bref, l'iPhone 13 aurait très bien pu s'appeler iPhone 12s : c'est un iPhone 12 amélioré avec de meilleurs appareils photos, une autonomie notablement meilleure (même si le modèle mini peut rester un peu juste), l'encoche de taille réduite et le stockage doublé. Apple n'a pas prétendu tout révolutionner cette année : il n'y a pas de surprise particulière, et c'est très bien comme ça car les bases de l'iPhone 12 étaient excellentes. Côté logiciel, le mode cinématique est perçu comme sympathique mais limité avec les mêmes défauts de détourage qu'avec le mode Portrait que l'on connaît en photo.Pour ce qui est de l'iPhone 13 Pro, les appareils photos vont encore plus loin à la fois en terme de qualité d'image (notamment en faible luminosité) et de fonctionnalités (téléobjectif 3x, mode macro), l'autonomie est encore améliorée et la technologie ProMotion (écran à 120 Hz) séduit. Il n'y a cependant pas un fossé si grand qu'Apple voudrait le faire croire avec l'iPhone 13 classique : les modèles Pro restent réservés aux utilisateurs qui accordent beaucoup d'importance aux détails.Vous pouvez retrouver les articles dédiés de The Verge ( iPhone 13 iPhone 13 Pro ) ainsi que les premières prises en main d'autres publications et youtubeurs comme Engadget Rene Ritchie et iJustine . Nous recevrons les iPhone 13 et 13 Pro vendredi et publierons notre propre test dès que possible.L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sont en vente sur l'Apple Store et les premières livraisons sont attendues ce vendredi 24 septembre. Vous pouvez également retrouver les nouveaux smartphones chez les revendeurs comme Fnac Boulanger ou CDiscount