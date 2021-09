iPhone 13 Pro : mise à jour à venir pour le mode macro

Le nouvel ultra grand-angle embarqué sur l'iPhone 13 Pro rend possible la mise en place d'un mode macro pour la prise de photos et de vidéos. Automatique, il s'active lorsque le sujet se trouve à moins de 14 centimètres du capteur et il est possible de s'approcher jusqu'à 2 centimètres seulement.Dans son test de l'iPhone 13 Pro, le site Input s'est montré particulièrement critique sur l'aspect automatique de cette fonctionnalité : il n'est pas possible de désactiver le passage automatique au mode macro, qui se déclenche même lorsque c'est le grand-angle qui est utilisé. L'iPhone peut ainsi passer du grand-angle à l'ultra grand-angle sans prévenir, ce qui peut être particulièrement déroutant et même faire penser à un bug puisque l'interface ne change pas en fonction. Cela peut également être très gênant lorsque ce mode se déclenche inopportunément en plein milieu d'une vidéo.Contactée à ce sujet, Apple a admis que ce comportement automatique pouvait poser problème et a promis une mise à jour pour l'iPhone 13 Pro :Si vous faites partie des premiers clients de l'iPhone 13 Pro et que vous êtes gêné par ce mode macro automatique, sachez donc qu'il sera bientôt possible de le désactiver.