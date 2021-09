En version bêta, iOS 15.1 réactive SharePlay

À peine vingt-quatre heures après la sortie d'iOS 15 , la première version bêta d'iOS 15.1 a été distribuée aux développeurs enregistrés auprès d'Apple hier soir. Cette future mise à jour a la particularité de restaurer la fonctionnalité SharePlay, qui était apparue dans les premières bêtas d'iOS 15 mais dont la sortie a finalement été retardée . Apple a promis une arrivée dans le courant de l'automne et ce devrait donc être avec iOS 15.1. Si Apple garde son rythme de développement habituel, cela devrait nous amener à la seconde moitié du mois d'octobre.La fonctionnalité SharePlay, commune à iOS 15, macOS 12 Monterey et tvOS 15, permet d'écouter de la musique, regarder une vidéo ou partager son écran à plusieurs, via FaceTime. Ce n'est pas la seule nouveauté d'iOS 15 à avoir pris du retard : Apple a également repoussé la prise en charge du réseau Localiser par les AirPods Pro et Max, et le relais privé iCloud est pour le moment proposé en version bêta