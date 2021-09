Sortie fin octobre pour macOS 12 Monterey ?

Apple n'oublie pas le Mac ! Après la sortie de iOS 15 watchOS 8 et tvOS 15 ce lundi, les développeurs de Cupertino s'intéressent de nouveau à macOS 12 Monterey avec la publication hier soir d'une septième version bêta, trois semaines après la précédente . Cette nouvelle mouture a la particularité d'activer à nouveau la prise en charge de SharePlay, la fonctionnalité qui permet de partager une musique, une vidéo ou son écran avec ses amis via FaceTime.Apple a également sorti la première version bêta d'iOS 15.1 avec SharePlay au menu, ce qui nous donne un indice intéressant : cette fonctionnalité étant commune aux différents systèmes d'Apple, la sortie de macOS 12 Monterey et d'iOS 15.1 devrait être simultanée. Ce qui, si Apple conserve son rythme de développement habituel, devrait nous amener à la fin du mois d'octobre.