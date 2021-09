Dolby Atmos et Lossless bientôt sur le HomePod

La prise en charge du Dolby Atmos et du format Lossless est bien au programme pour le HomePod, avait annoncé Apple en mai dernier, mais la mise à jour apportant cette nouveauté se fait attendre. L'intégration était apparue en version bêta dans le courant de l'été, mais elle a été retirée de la version finale de la mise à jour 15.0 du HomePod sortie lundi . Hier soir, Apple a mis à la disposition des développeurs la version 15.1 du logiciel interne du HomePod et cette prise en charge est de retour.On est donc reparti pour un nouveau cycle de versions bêtas successives, mais on tient visiblement le bon bout pour la prise en charge par le HomePod de ces nouvelles options apparues sur Apple Music en juin dernier . Désactivés par défaut, ces formats peuvent être activés dans l'application Maison > Icône Maison > Réglages du domicile > [profil] > Apple Music.