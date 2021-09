Apple TV : 16 nouveaux économiseurs d'écran pour tvOS 15

Apple a profité de la sortie de tvOS 15 ce lundi pour mettre en ligne de nouveaux économiseurs d'écran pour l'Apple TV, a repéré 9To5Mac . Il y en a seize avec des prises aériennes provenant de trois endroits : quatre en Patagonie, sept au parc national de Yosemite et cinq au Grand Canyon. L'année dernière, Apple n'avait pas mis en ligne de nouvelles vidéos avec tvOS 14 et c'est donc un vent de frais bienvenu sur l'Apple TV.Ces nouvelles vidéos nécessitent que tvOS 15 soit installé pour apparaître. Il n'est pas possible de les sélectionner manuellement, mais on peut tenter de forcer le destin en demandant à l'Apple TV de renouveler ses économiseurs tous les jours : l'option se situe dans Réglages > Général > Économiseur d'écran de tvOS > Télécharger les vidéos. Si vous souhaitez voyager sans Apple TV, Benjamin Mayo a collecté toutes les vidéos et les met à disposition sur cette page