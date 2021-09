Premiers aperçus de l'iPad mini 6 en vidéos

Les premières livraisons de l'iPad mini 6 sont attendues pour ce vendredi 24 septembre, dix jours après sa présentation et en même temps que l'iPhone 13. Comme pour son dernier smartphone, Apple a envoyé des exemplaires de démonstration à une sélection de journalistes et youtubeurs qui nous montrent aujourd'hui la nouvelle petite tablette pommée et nous livrent leurs premières impressions sur son nouveau design.Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos ci-dessous qui vous permettront de découvrir l'iPad mini 6 d'un peu plus près. Si vous souhaitez des critiques plus en profondeur, vous pouvez trouver un peu de lecture chez MacStories Gizmodo ou Ars Technica Les conclusions de ces premiers aperçus sont assez simples : c'est essentiellement un petit modèle d'iPad Air, à quelques différences techniques près. Il y a quelques réserves sur l'autonomie, quelques déceptions sur l'ambition de l'engin (quitte à monter en gamme, pourquoi ne pas reprendre les caractéristiques des modèles Pro ?), d'autres déceptions inverses sur le tarif en hausse, et un avertissement sur la taille de l'écran qui reste très limitée pour certains usages. Mais globalement, c'est le redesign que beaucoup attendaient depuis longtemps : l'iPad mini a enfin rattrapé son retard.L'iPad mini 6 souffre de problèmes de stocks suite à son lancement, avec plusieurs références qui ne sont plus disponibles avant le mois de novembre pour une commande sur l'Apple Store . Alternativement, la nouvelle petite tablette d'Apple est également proposée chez Fnac Boulanger ou encore CDiscount , et vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre comparateur de prix