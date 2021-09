Apple n'aime pas les fuites, selon une fuite

Il y a des titres qui sont beaucoup trop tentants, et on remercie The Verge pour celui-ci. Vendredi dernier, Apple a organisé un meeting interne quelques jours après sa conférence de rentrée. Plusieurs sujets ont été abordés, comme les tests obligatoires pour les employés non vaccinés ou la volonté d'Apple de passer à autre chose après le procès d'Epic Games. Des informations peu stratégiques, mais qui se sont presque immédiatement retrouvées sur le web et plus spécifiquement dans les colonnes de The Verge qui nous informe qu'Apple n'a pas particulièrement apprécié. Tim Cook s'est ainsi fendu d'un mémo interne, qui est aujourd'hui publié en intégralité par... The Verge.

Tim Cook suite à la présentation de l'iPhone 13 et de l'Apple Watch Series 7

Chère équipe,



J'ai apprécié échanger avec vous lors de notre meeting interne de vendredi. Il y avait beaucoup de choses à célébrer, de notre remarquable nouvelle gamme de produits à notre travail sur l'environnement, l'équité raciale et le respect de la vie privée. C'était une bonne opportunité de revenir sur nos réussites et d'avoir une discussion sur les choses qui vous inquiètent.



Je vous écris aujourd'hui car j'ai appris que beaucoup d'entre vous ont été incroyablement frustrés de voir certains contenus du meeting être communiqués à la presse. Ceci se déroule après une conférence dont la plupart des détails des annonces avaient déjà fuité dans la presse.



Je veux que vous sachiez que je partage votre frustration. Ces opportunités de nous rapprocher en tant qu'équipe sont très importantes. Mais elles ne fonctionnent que si nous pouvons avoir confiance dans la confidentialité de ce qui y est dit. Je veux vous assurer que nous faisons tout notre possible pour identifier les coupables de la fuite. Comme vous le savez, nous ne tolérons pas les divulgations d'informations confidentielles, que cela soit des détails sur des produits ou une réunion confidentielle. Nous savons que les leakers sont peu nombreux. Nous savons également que ces gens n'ont pas leur place ici.



Tourné vers l'avenir, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour donner vie à nos produits et tout ce que vous ferez pour les mettre entre les mains de nos clients. Hier nous avons sorti iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8, et vendredi sera le moment de partager nos incroyables nouveaux produits avec le reste du monde. Il n'y a rien de mieux que ça. Nous continuerons de mesurer nos contributions dans les vies que nous changeons, les relations que nous encourageons, et le travail que nous réalisons pour améliorer le monde.



Merci,



Tim



Apple a un long historique dans sa lutte acharnée contre les fuites. Si certains projets parviennent à rester secrets, ils sont peu nombreux et rares sont les annonces matérielles de ces dernières années qui ont été de réelles surprises. Récemment, plusieursexternes à la société ont reçu des lettres de menace et certains ont cessé leurs activités. D'autres sont inévitablement prêts à reprendre le flambeau.