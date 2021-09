Une mauvaise estimation du stockage sur iOS 15

Depuis la sortie d'iOS 15 et d'iPadOS 15 en début de semaine, certains utilisateurs ont pu constater l'apparition d'un message d'erreur dans l'application Réglages les avertissant que l'espace de stockage de leur iPhone ou de leur iPad arrive à saturation, et cela alors que la place disponible reste généreuse. Ce message d'erreur ne disparaît pas, même après un redémarrage, et le système ne propose aucune action particulière pour réduire l'espace de stockage prétendument plein.

Via MacRumors

D'autres utilisateurs ont pu découvrir qu'iOS 15 détectait un espace libre supérieur à la capacité de la mémoire flash embarquée au sein de l'appareil, et nous avons de notre coté découvert une mesure totalement fantaisiste de l'espace disque occupé, avec une inadéquation entre les gigaoctets occupés et le graphique affiché.Bref, le comportement de cette fonctionnalité semble devenu assez aléatoire. Ne faites donc pas attention à l'estimation du stockage si vous rencontrez un message d'erreur ou une mesure alarmante après avoir installé iOS 15 ou iPadOS 15 sur votre iPhone ou votre iPad : ce n'est pas un bug bien gênant et il sera sans doute corrigé avec une prochaine mise à jour du système.