Six mois d'Apple Music offerts avec les AirPods et Beats

Si vous n'avez jamais été abonné à Apple Music et que vous comptez vous offrir des AirPods, des écouteurs ou un casque de Beats, Apple a mis en place une offre qui pourrait vous intéresser : pour l'achat d'AirPods (2, Pro ou Max) ou d'appareils Beats (Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro ou Solo Pro), vous pouvez bénéficier de six mois d'abonnement gratuit au service de streaming musical d'Apple. Cette offre sera disponible, sans plus de précisions.Vous pouvez bénéficier de cette offre si vous avez déjà acheté un appareil éligible et que vous n'avez jamais profité d'un essai gratuit à Apple Music, mais seulement dans les 90 jours après la mise à jour vers la dernière version d'iOS ou d'iPadOS. Pour un nouvel achat, l'offre est valable 90 jours après le premier jumelage de l'appareil concerné. L'offre doit normalement apparaître au moment à l'ouverture d'Apple Music sur l'iPhone ou l'iPad.