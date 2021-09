La Commission européenne présente sa loi pour imposer l'USB-C à l'iPhone

Après un avant-goût ce mardi, la Commission européenne vient de formellement présenter sa proposition de directive pour imposer le chargeur universel aux fabricants d'appareils électroniques. C'est bien sûr l'USB-C qui devra se généraliser si cette directive est adoptée. Seraient concernés tous les smartphones et tablettes électroniques, mais également les casques d'écoute, les haut-parleurs portatifs ainsi que les consoles de jeu portatives.La Commission propose également de dissocier la vente de chargeurs de celle des appareils électroniques, ce qui permettrait d'économiser jusqu'à 1 000 tonnes de déchets électroniques par an — c'est une mesure déjà mise en place pour l'iPhone. La recharge rapide serait également harmonisée pour éviter que des fabricants mettent en place des limites pour favoriser leurs chargeurs maison : tous les chargeurs de puissance identique devront permettre d'obtenir la même vitesse de charge. Il serait toujours possible de fournir un câble de recharge, dont la durée de vie est généralement inférieure à celle du chargeur.Si cette mesure est présentée environnementale, elle serait également économique pour les consommateurs., explique la Commission. La vente de chargeurs indépendants des appareils électroniques auxquels ils sont destinés représenterait ainsi 2,4 milliards d'euros par an. Afin de faciliter la vie des utilisateurs, la directive imposerait également l'impression d'informations sur la puissance minimale requise sur l'emballage des appareils.Pour Apple, qui est directement visée par cette proposition même si son nom n'est jamais cité, l'adoption de cette directive signifierait l'arrêt de mort du connecteur Lightning sur l'iPhone, l'iPad et le casque AirPods Max. Apple s'est toujours opposée à cette loi , arguant que la mise en place d'un standard briderait l'innovation.Cette proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil en vue de son adoption selon la procédure législative ordinaire, ce qui devrait nous mener en début d'année 2022. Si le texte est adopté, la Commission prévoit une période de transition de 24 mois pour laisser aux constructeurs le temps d'adapter leurs produits. Si le projet aboutit, l'échéance est donc fixée à 2024.