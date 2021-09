Pénurie sur les chargeurs USB-C destinés aux Macs

Apple rencontre d'importantes difficultés de stocks pour les chargeurs USB-C destinés à ses ordinateurs portables. Pour le chargeur de 96 W , le plus gros modèle destiné au MacBook Pro 16 pouces, il y a deux à trois mois d'attente et aucune boutique officielle ne semble l'avoir en stock. Pour le chargeur de 61 W , plus adapté pour un MacBook Pro 13 pouces, il y a deux mois d'attente et des stocks tout aussi inexistants en magasin. Pour le chargeur de 30 W , qui s'adresse au MacBook Air (ainsi qu'à l'iPhone et l'iPad Pro pour la recharge rapide), la situation est plus favorable avec moins d'une semaine d'attente pour une commande mais sans disponibilité dans les Apple Stores physiques.La situation n'est pas tellement plus reluisante chez les revendeurs et la pénurie concerne également d'autres pays dont les États-Unis. L'ensemble de l'industrie high-tech est actuellement touchée par une pénurie de composants et il est possible que cela ait affecté les livraisons de chargeurs. Il est également possible que ces importants délais aient une autre raison : l'arrivée prochaine de nouveaux modèles alors qu'Apple s'apprête à dévoiler de nouveaux MacBook Pro haut de gamme . En attendant d'en savoir plus, prenez soin de vos chargeurs : en cas de perte ou de panne, il ne sera pas évident de les remplacer sans attente dans les prochaines semaines.