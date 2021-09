iOS 12.5.5 lancé pour les anciens modèles d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch

Les anciens modèles d'iPhone, d'iPad et d'iPod touch ne sont plus compatibles avec les dernières versions des systèmes d'Apple mais ils ne sont pas pour autant abandonnés. Une mise à jour d'iOS 12 a ainsi été mise en ligne hier soir pour corriger des failles, incluant celle exploitée par le malware Pegasus Cette mise à jour s'adresse aux appareils incompatibles avec iOS 13, ce qui inclut l'iPhone 5s, 6, 6 Plus, l'iPod touch de sixième génération, l'iPad mini 2 et 3 ainsi que l'iPad Air de première génération. Pour les plus anciens, ces appareils remontent à 2013.