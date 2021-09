Une résolution en hausse sur le MacBook Pro M1X ?

C'est une belle découverte de Steve Moser pour MacRumors : la dernière version bêta de macOS Monterey renferme des références à deux nouveaux écrans qui devraient logiquement correspondre aux futurs MacBook Pro équipés de la puce Apple M1X. De ces nouvelles dalles, on ne connaît que leur définition : 3 024 x 1 964 et 3 456 x 2 234 pixels. C'est une hausse notable de la résolution, de 227 à 250 pixels par pouce : le MacBook Pro 16" actuel est équipé d'une dalle de 3 072 x 1 920 pixels. Le MacBook Pro 13,3" embarque quant à lui une dalle de 2 560 x 1 600 pixels, mais le nouveau modèle est censé grimper à environ 14" et ne peut donc pas être comparé directement.Si ces nouveaux écrans sont bien destinés aux futurs MacBook Pro, Apple devrait enfin offrir une résolution @2x native sur ces nouveaux modèles. Sur le MacBook Pro 16", la définition par défaut est en effet de 1 792 x 1 120 et non de 1 536 x 960 pixels : pour un affichage parfait à sa définition par défaut, il devrait être équipé d'une dalle de 3 584 x 2 240 pixels. Voilà qui ne correspond pas à la découverte de Steve Moser : les nouvelles dalles sont proches mais avec un ratio inhabituel de 1,55 au lieu de 1,6 aujourd'hui. Apple pourrait donc s'éloigner du traditionnel format 16/10 pour un écran un peu plus en hauteur, à environ 16/10,4.La présentation des MacBook Pro 14" et 16" équipés d'une puce Apple Silicon serait très proche : les nouveaux modèles sont attendus dans le courant de l'automne et Apple organise généralement son dernier événement de l'année en octobre ou en novembre. La mise à jour devrait être absolument majeure. Outre le changement d'architecture, il faut s'attendre au passage de 13,3" à 14" pour le petit modèle, à l'intégration d'écrans Mini-LED, à un design plus compact, à la suppression de la Touch Bar et au retour d'une connectique plus riche incluant MagSafe, un port HDMI ainsi qu'un lecteur de cartes SD.