L'iPhone 13, l'iPad mini 6 et l'iPad 9 disponibles en boutique

Dix jours après leur présentation, c'est la sortie officielle pour les iPhone 13 iPad mini 6 et iPad 9 ce vendredi. Les premiers clients à avoir commandé leur exemplaire ont été livrés aujourd'hui, et les nouveaux produits pommés sont également arrivés en boutique. Il y a de la disponibilité immédiate sur certains modèles : vous pouvez consulter l'état des stocks de chaque boutique en temps réel et réserver votre exemplaire depuis l'Apple Store en ligne . C'est également le cas chez les revendeurs

Images publiées par Apple

Les Apple Stores ont bien reçu leurs modèles de démonstration qu'il est possible de manipuler, ce qui est toujours utile pour se rendre compte des dimensions et du rendu des coloris. Notez à ce sujet que les mesures sanitaires ont été assouplies et qu'il n'y a plus besoin de prendre rendez-vous pour se rendre dans les boutiques d'Apple.