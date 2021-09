iPhone 13 Pro : des apps à adapter pour ProMotion

La technologie ProMotion permet à l'iPhone 13 Pro de gérer un taux de rafraichissement variable, de 10 Hz pour les affichages fixes à 120 Hz pour les animations. Les animations sont ainsi bien plus fluides, sans pour autant trop impacter l'autonomie par rapport à une dalle classique restant à 60 Hz en permanence. Les premiers modèles d'iPhone 13 Pro ont commencé à arriver chez leurs clients, et certains utilisateurs ont remarqué que certaines applications semblaient ne pas tirer parti de ProMotion et plafonner à 60 Hz. Apple a tenu à clarifier la situation et a donné des détails à MacRumors Apple a expliqué que la technologie ProMotion fonctionne de deux manières pour les applications tierces : soit les développeurs font appel à des animations standard (un simple défilement de page, par exemple) et ProMotion sera actif par défaut, soit les développeurs utilisent des animations créées sur mesure et ProMotion sera désactivé par défaut pour préserver l'autonomie. Il sera possible d'activer les 120 Hz par une simple entrée dans le fichier de paramètres .plist de l'application : une mise à jour de l'application sera donc nécessaire, et Apple donnera les détails aux développeurs prochainement.Apple a également indiqué qu'il y avait un bug pour certaines animations utilisant Core Animation et que ce bug sera corrigé dans une future mise à jour logicielle. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter si certaines apps ne semblent pas profiter des 120 Hz de la technologie ProMotion sur l'iPhone 13 Pro : que ce soit dû au bug ou à l'absence de mise à jour pour activer la fonctionnalité, ce n'est que temporaire.