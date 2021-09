Un bon test d'autonomie pour les iPhone 13

Les différents modèles d'iPhone 13 ont des batteries plus importantes que leurs prédécesseurs et ils promettent une autonomie supérieure, de 1,5 à 2,5 heures supplémentaires selon les modèles. Le youtubeur Mrwhosetheboss a réalisé un test d'autonomie avec les tous les modèles d'iPhone présentement au catalogue d'Apple, et ce test nous donne des résultats très encourageants.Avec des réglages similaires sur tous les modèles et une utilisation intense identique, la nouvelle gamme de smartphones d'Apple a battu les anciens modèles à plate couture. Alors que l'iPhone 13 Pro Max atteint des records d'autonomie, le nouveau modèle mini s'en sort très bien en se permettant de dépasser l'iPhone 12, qui était déjà nettement plus autonome que l'iPhone 12 mini. Il reste néanmoins en deçà de l'iPhone 13 classique, qui a lui aussi beaucoup progressé par rapport à l'iPhone 12.Voici les résultats précis : iPhone 13 Pro Max (9h52), iPhone 13 Pro (8h17), iPhone 13 (7h45), iPhone 13 mini (6h26), iPhone 12 (5h54), iPhone 11 (4h20) et iPhone SE (3h38). Ce test n'a pas de réelle valeur scientifique mais il nous donne une bonne idée de ce à quoi nous attendre en terme d'autonomie avec les nouveaux modèles d'iPhone.