Un bug pour déverrouiller l'iPhone 13 par l'Apple Watch

L'iPhone 13 est arrivé chez ses premiers utilisateurs ce vendredi et beaucoup se plaignent d'un problème avec la fonctionnalité « Déverrouiller avec l'Apple Watch » qui ne fonctionne visiblement plus du tout chez certains. Mise en place avec iOS 14.5 et watchOS 7.4 en avril dernier, cette fonctionnalité très pratique permet de faire appel à l'Apple Watch pour déverrouiller l'iPhone lorsque le système de reconnaissance faciale de Face ID détecte que l'utilisateur porte un masque.Avec l'iPhone 13, beaucoup rencontrent un message d'erreur à l'activation de la fonctionnalité : iOS affiche, alors que cette dernière est bien déverrouillée, portée au poignet et que l'iPhone est également déverrouillé.

Personne n'a trouvé de solution pour ce problème pour l'instant : redémarrer l'iPhone ou l'Apple Watch est sans effet, tout comme le déjumelage puis rejumelage ou la remise à zéro de certains réglages. Il semble que nous soyons en présence d'un vilain bug que seule une prochaine mise à jour d'iOS permettra de corriger...