L'iPhone 14 changerait bien de design, selon Mark Gurman

Il ne faut pas se laisser berner par les petites évolutions de design de l'iPhone 13 : Apple aurait prévu une vraie refonte du design de ses smartphones dès l'année prochaine avec l'iPhone 14. Quelques sources majeures allaient déjà dans ce sens : l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait dès le mois de mars dernier qu'Apple abandonnerait l'encoche en 2022 pour adopter un simple poinçon pour la webcam sur les modèles Pro, et Jon Prosser a ce mois-ci publié des rendus 3D qui auraient été basés sur des prototypes. Aujourd'hui, c'est le célèbre journaliste Mark Gurman qui confirme dans sa newsletter Power On unde l'iPhone pour l'année prochaine :

Concept par Majin Bu

Mark Gurman ne nous apporte pas de nouvelles informations, mais il ajoute son poids considérable aux rumeurs de ces dernières semaines. Pour parvenir à la disparition de l'encoche, Apple intégrerait les composants de Face ID directement sous la dalle, en dehors de la webcam qui resterait donc visible sous la forme d'un poinçon. Il a déjà été question du retour de Touch ID , directement intégré à l'écran, mais cette intégration aurait été repoussée Apple profiterait de ce nouveau design pour réorganiser sa gamme. Le format mini, peu populaire, serait abandonné (on imagine que l'iPhone 13 mini resterait au catalogue le temps qu'un futur iPhone SE prenne le relais) et il n'y aurait plus que deux tailles d'écran : 6,1" et 6,7", toutes les deux en versions classiques et Pro.