Un futur iPad Pro en mode paysage par défaut ?

Depuis les débuts de l'iPad, Apple conçoit ses tablettes pour être principalement utilisées avec le mode portrait, même si la partie logicielle est parfaitement capable de s'adapter à un usage en mode paysage. Cela pourrait changer avec de futurs modèles d'iPad Pro, selon le fuiteur @dylandkt . Apple déplacerait ainsi les caméras et positionnerait son logo de manière horizontale au dos de la tablette. Face ID et la webcam pourrait également être relocalisés pour se retrouver au-dessus de l'écran (et non plus sur le côté) lorsque la tablette est utilisée en mode paysage.Au fil des années, l'iPad a intégré des écrans plus grands, son logiciel interne a évolué, les apps disponibles se sont professionnalisées et les claviers externes se sont démocratisés. Pour beaucoup d'utilisateurs, les principales tâches du quotidien sont désormais exécutées en mode paysage et c'est le mode portrait qui est devenu secondaire. Apple pourrait donc commencer à refléter cette évolution en modifiant d'abord l'iPad Pro, qui est sa tablette la plus haut de gamme. @dylandkt n'est pas en mesure de préciser si ces évolutions seraient mises en place dès l'année prochaine, mais il affirme que le changement est bien dans les tuyaux. À suivre...