Le prochain MacBook Air au troisième trimestre 2022 ?

Ming-Chi Kuo avait déjà prévenu que le lancement de la prochaine gamme de MacBook Air n'aurait sans doute pas lieu avant la mi-2022. Dans une nouvelle note de recherche partagée par MacRumors , le célèbre analyste précise que la mise en production n'aura finalement pas lieu avant le troisième trimestre de l'année prochaine. Ainsi, le lancement des nouveaux modèles pourrait n'arriver qu'à la fin de l'été 2022, plus ou moins pour la rentrée des étudiants. Le modèle actuel, sorti en novembre 2020, resterait ainsi près de deux ans au catalogue.

Concept par Ian Zelbo

Apple doit annoncer sa refonte des MacBook Pro cet automne à l'occasion d'un nouvel événement spécial qui devrait se tenir dans les prochaines semaines. Ces nouveaux modèles devraient inaugurer certains éléments amenés à se retrouver sur le MacBook Air l'année prochaine, comme un design plus angulaire et plat, un écran Mini-LED ou le retour du connecteur MagSafe . Comme l'iMac, la nouvelle génération de MacBook Air pourrait être proposée dans de nouveaux coloris plus osés qu'aujourd'hui.