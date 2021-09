iPhone 13 : faire changer l'écran par un réparateur tiers bloque Face ID

Le remplacement de l'écran de l'iPhone 13 par un réparateur tiers bloque la reconnaissance faciale de Face ID, nous indique un test réalisé par Phone Repair Guru . Ce n'est pas seulement l'installation d'écrans contrefaits qui pose problème : le youtubeur a essayer d'interchanger deux écrans d'iPhone 13 et Face ID est alors devenu inopérant sur les deux téléphones. Réinstaller les écrans sur leur iPhone d'origine a permis de retrouver l'usage de l'authentification biométrique, signe que les écrans sont liés à leur iPhone d'origine.Cette situation étonne car les composants de Face ID sont situés dans le téléphone et n'ont a priori pas de lien avec l'écran. Il s'agit peut-être d'un bug, mais il est également possible qu'Apple ait mis en place un système de certification limitant les réparations d'écrans aux réparateurs certifiés. Apple s'est toujours opposée au droit à la réparation , brandissant la justification de la qualité et de la sécurité. La firme de Cupertino ne s'est pas encore exprimée sur cette nouvelle affaire, qui ne manquera pas de donner de nouveaux arguments à ses opposants s'il s'avère que la limitation est bien volontaire.