Apple augmente le prix des Beats Flex

Présentés par Apple en octobre dernier , les Beats Flex ont remplacé les écouteurs BeatsX en divisant leur tarif par deux. Cette semaine, Apple prend une mesure surprenante en augmentant son prix d'une vingtaine d'euros : on passe de 49,95 € à 69,95 € , sans le moindre changement dans la fiche technique. Les Beats Flex restent nettement plus abordables que les AirPods tout en s'intégrant parfaitement à l'écosystème d'Apple, mais ils perdent tout de même de leur intérêt.Si ce sont des modèles susceptibles de vous intéresser, sachez qu'Amazon n'a pas encore reflété cette augmentation de tarifs et que les écouteurs étaient même en promotion cette semaine : à l'heure où nous écrivons cet article, ils sont toujours proposés à 44,99 €