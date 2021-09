Le démontage de l'iPhone 13 Pro par iFixit

Comme chaque année, iFixit a sorti ses tournevis pour nous offrir une visite guidée dans les intérieurs du nouvel iPhone. C'est un iPhone 13 Pro qui a le droit en premier aux honneurs du démontage cette année, avec quelques découvertes intéressantes à la clé. Dès l'ouverture, iFixit a découvert un important changement au niveau de l'écran : il y a un câble en moins, et la nappe est particulièrement courte et fine. Les composants de Face ID sont intégrés au téléphone et le haut-parleur ne fait plus partie du module de l'écran : c'est théoriquement une bonne nouvelle pour la réparabilité de l'ensemble, même si Apple a bloqué les remplacements d'écrans par les réparateurs tiers non agréés.À l'intérieur, iFixit a pu confirmer la capacité en hausse de la batterie , à 11,97 Wh au lieu de 10,78 Wh sur l'iPhone 12 Pro (+11%). Elle est désormais en forme de L, alors que la taille de la carte mère a encore diminué. Le Taptic Engine semble avoir rétréci mais ce n'est pas le cas : il compense en étant plus épais.Un gros plan sur les appareils photos permet de se rendre compte de la hausse d'épaisseur d'une année sur l'autre. Posé sur une table sans étui de protection, l'iPhone 13 Pro est encore plus instable que ses prédécesseurs.La carte mère est à nouveau composée de deux niveaux. iFixit a pu confirmer la présence de multiples composants, incluant le nouveau modem 5G SDX60 de Qualcomm Sur la nouvelle caméra TrueDepth, le projecteur de points et l'illuminateur infrarouge ont fusionné. Avec le déplacement du haut-parleur, c'est ce qui permet à l'encoche de gagner 20% en largeur.Vous pouvez retrouver l'intégralité des photos sur cette page . L'iPhone 13 Pro reste plutôt familier dans sa conception, mais Apple n'est pas allée dans le sens d'une meilleure réparabilité. iFixit confirme l'impossibilité d'échanger les écrans sans perdre la fonctionnalité de Face ID, et le site se plaint également de difficultés dans le démontage avec de multiples types de vis et surtout des systèmes de certification empêchant les réparations par des tiers non agréés par Apple. L'iPhone 13 Pro écope ainsi d'une note de réparabilité de 5/10, contre 6/10 pour son prédécesseur.