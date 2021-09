Les différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini

Design

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro présentent un design général très similaire mais ils se distinguent facilement. En dehors des tailles d'écran, l'avant est strictement identique. En revanche, les appareils photos à l'arrière — trois sur les modèles Pro, deux plus petits sur les modèles classiques — différencient les deux gammes. Les tailles diffèrent selon les modèles : l'iPhone 13 mini est le plus petit avec un écran de 5,4", il y a ensuite l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro qui ont tous les deux une diagonale de 6,1", et enfin l'iPhone 13 Pro Max avec une grande dalle de 6,7".

L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13

Un autre élément différenciateur est le châssis, sur la tranche, qui est en aluminium sur la gamme classique et en acier, plus résistant et plus brillant, sur la gamme Pro. L'acier est également plus lourd : à taille identique, l'iPhone 13 (6,1") pèse 173 g alors que l'iPhone 13 Pro (6,1") grimpe à 203 g.Et puis bien sûr, il y a les coloris : lumière stellaire, minuit, bleu, rose et rouge pour l'iPhone 13, puis graphite, or, argent et bleu alpin pour l'iPhone 13 Pro. Le dos des modèles Pro arbore une finition texturée mate, alors que celle des modèles classiques est lisse et brillante.

Les iPhone 13 et les iPhone 13 Pro

Écrans

Appareils photos

Performances et autonomie

Capacités et tarifs

Outre leurs tailles, les écrans embarqués sur les iPhone 13 classiques et Pro sont différents. Il s'agit dans tous les cas de dalles OLED « Super Retina XDR » avec la même qualité d'image qui est excellente et le même verre Ceramic Shield pour résister au mieux en cas de chute. Il y a cependant deux avantages pour les dalles des modèles Pro : une luminosité maximale accrue (1 000 nits au lieu de 800 nits), ce qui peut être intéressant en extérieur, ainsi que la technologie ProMotion.Grosse nouveauté de cette année sur les modèles Pro, la fonctionnalité ProMotion permet à l'écran de monter à un taux de rafraichissement de 120 Hz (120 images par seconde) lorsqu'il a une animation à afficher, et de descendre jusqu'à 10 Hz en cas d'affichage fixe. Cela permet à la fois d'obtenir des animations plus fluides (un simple défilement de page paraît plus naturel) et de limiter la consommation pour optimiser l'autonomie. Les modèles classiques, eux, ont un taux de rafraichissement fixe traditionnel de 60 Hz.Les appareils photos représentent l'autre grosse différence entre les iPhone 13 classiques et les iPhone 13 Pro, avec des capteurs plus nombreux et plus performants sur les modèles Pro. À savoir : il n'y a pas de distinction entre l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, et les capteurs sont également identiques sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.L'iPhone 13 classique embarque deux appareils photos à l'arrière : un grand-angle et un ultra grand-angle. L'iPhone 13 Pro, lui, embarque également un téléobjectif 3x et un scanner LiDAR. Sur les modèles Pro, les appareils photos sont plus volumineux et peuvent capter plus de lumière pour de meilleurs résultats en faible luminosité : le grand-angle ouvre à ƒ/1,5 au lieu de ƒ/1,6 et l'ultra grand-angle à ƒ/1,8 au lieu de ƒ/2,4, avec un mode Macro sur les modèles Pro absent des modèles classiques. Le téléobjectif 3x des modèles Pro ouvre quant à lui à ƒ/2,8, et le scanner LiDAR seconde les différents capteurs pour apporter le mode Portraits en mode Nuit, une mise au point automatique plus rapide et de meilleures expériences de réalité augmentée. En bref, les modèles Pro apportent des clichés de meilleure qualité notamment la nuit, le mode Macro et un téléobjectif pour zoomer à 3x.Côté logiciel, les modèles Pro prennent également en charge le format ProRAW en photo et ProRes en vidéo. Les diverses autres nouveautés de cette année (styles photographiques, mode cinématique, Smart HDR 4) sont communes à tous les modèles.Les quatre modèles d'iPhone 13 sont équipés de la puce Apple A15, mais avec une subtilité pour les modèles Pro qui intègrent cinq coeurs graphiques au lieu de quatre sur les modèles classiques. Ces capacités graphiques supplémentaires peuvent être utiles pour les applications les plus gourmandes en la matière (par exemple, pour la prise en charge du format ProRes en vidéo) mais elles n'auront pas d'effet particulier au quotidien si vous ne comptez pas pousser votre iPhone dans ses retranchements : la puce Apple A15 est déjà prodigieusement rapide et suffisamment gage de pérennité pour ne pas avoir à se poser la question au moment de l'achat.L'autonomie des différents modèles est en revanche un important argument pour la montée en gamme. En lecture vidéo, Apple promet jusqu'à 17 heures d'autonomie pour l'iPhone 13 mini, 19 heures pour l'iPhone 13, 22 heures pour l'iPhone 13 Pro et enfin 18 heures pour l'iPhone 13 Pro Max. C'est un progrès par rapport aux précédentes gammes : l'iPhone 13 mini finit peut-être dernier, mais il fait mieux que l'iPhone 12 mini (15 heures) et il fait d'ailleurs jeu égal avec l'iPhone 12 classique qui n'était pas décevant sur ce point.Côté capacités, tous les modèles sont déclinés avec 128 Go de stockage en entrée de gamme et existent également avec 256 Go ou 512 Go. Seuls les modèles Pro permettent de grimper à 1 To de mémoire flash. Les tarifs débutent à 809 € pour l'iPhone 13 mini, et l'iPhone 13 classique est 100 € plus cher à capacité égale. Pour les modèles Pro, le surplus est de 250 € à capacité égale avec des tarifs qui débutent à 1 159 € pour l'iPhone 13 Pro, et il y a un nouveau surplus de 100 € pour passer au grand modèle Pro Max.Si vous hésitez entre l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro de 6,1", sachez en résumé que la différence de 250 € va essentiellement dans l'écran et les appareils photos. Si ce sont deux avancées auxquelles vous accordez une importance particulière, vous y trouverez votre compte. Ne perdez pas de vue cependant que l'écran et les appareils photos des modèles classiques restent très bons — ce n'est pas parce qu'il existe mieux que ces modèles ne sont pas amplement suffisants pour une large majorité du public.Vous pouvez retrouver toute la gamme d'iPhone 13 sur l'Apple Store ainsi que chez les différents revendeurs comme Fnac Boulanger ou CDiscount . Les nouveaux iPhone 13 et 13 Pro sont également proposés chez les opérateurs téléphoniques, chez Orange SFR et RED , parfois avec un rabais de quelques dizaines d'euros avec ou sans forfait. Tous les modèles d'iPhone sont enfin référencés sur notre comparateur de prix , sur lequel vous pouvez créer des alertes pour recevoir un e-mail en cas de remises chez les revendeurs.