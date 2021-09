Apple met à jour Pages, Numbers et Keynote pour iOS 15 et macOS Monterey

Nouveautés pour le Mac



Pages 11.2

• Publication de livres améliorée grâce à la prise en charge de double-pages, à l'optimisation des images et à une gestion des versions plus flexible.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à un document partagé*.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre document en un clic*.

• Créez de nouveaux documents depuis l'icône de l'app dans le Dock.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.



Numbers 11.2

• Les tableaux de pivotement offrent un moyen flexible et efficace de visualiser et d'analyser les données.

• Créez des tableaux de pivotement magnifiquement formatés en quelques clics.

• Résumez, regroupez et réorganisez des données rapidement pour découvrir des motifs et des tendances.

• Affichez instantanément les données par somme, moyenne, total ou affichez les pourcentages et calculez les totaux.

• Ajoutez des tableaux de pivotement pour voir vos données de différentes façons.

• Importez et exportez des feuilles de calcul Excel avec des tableaux de pivotement.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.

• Les filtres rapides améliorés vous permettent de sélectionner facilement des valeurs à afficher ou masquer, et la nouvelle version des filtres identifie les doublons et les valeurs uniques parmi vos données.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à une feuille de calcul partagée*.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre feuille de calcul en un clic*.

• Créez de nouvelles feuilles de calcul depuis l'icône de l'app dans le Dock.



Keynote 11.2

• La vidéo en direct rend les présentations encore plus intéressantes en vous laissant utiliser l'appareil photo de votre Mac pour vous faire apparaître directement sur vos diapositives dans une fenêtre ou en plein écran.

• Connectez plusieurs caméras pour disposer de différents angles de vidéo en direct.

• Ajoutez un flux en direct de l'écran d'un iPhone ou d'un iPad connecté.

• Les diaporamas avec plusieurs intervenants permettent à plusieurs participants de contrôler tour à tour une présentation partagée depuis leur propre appareil.

• Les nouvelles commandes de diapositives donnent un accès facile au navigateur de diapositives, aux raccourcis clavier, aux sources de vidéo en direct ou aux commandes de diaporama avec plusieurs intervenants pendant la présentation.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à une présentation partagée**.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre présentation en un clic*.

• Créez de nouvelles présentations depuis l'icône de l'app dans le Dock.



(*) Requiert macOS Monterey

Nouveautés pour l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch



Pages 11.2

• « Affichage de l'écran » sur iPhone affiche automatiquement le texte, les images et les autres éléments dans un flux continu optimisé par rapport à votre écran de sorte que les documents soient encore plus faciles à lire et à modifier.

• Publication de livres améliorée grâce à la prise en charge de double-pages, à l'optimisation des images et à une gestion des versions plus flexible.

• La barre des formats rapide sur iPhone permet de changer rapidement de style de paragraphe, de mise en forme de texte, d'alignement, de style de liste, et plus encore.

• Utilisez le glisser-déposer pour copier du texte, des images et d'autres éléments d'une app à une autre sur l'iPhone*.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre document d'un toucher du doigt**.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à un document partagé**.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.

• Le graphique audio rend les graphiques accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle en émettant des sons dont la tonalité change en fonction des différentes valeurs**.



Numbers 11.2

• Les tableaux de pivotement offrent un moyen flexible et efficace de visualiser et d'analyser les données.

• Créez des tableaux de pivotement magnifiquement formatés en quelques touchers.

• Résumez, regroupez et réorganisez des données rapidement pour découvrir des motifs et des tendances.

• Affichez instantanément les données par somme, moyenne ou total avec des options supplémentaires pour afficher les pourcentages et calculer les totaux.

• Ajoutez des tableaux de pivotement pour voir vos données de différentes façons.

• Importez et exportez des feuilles de calcul Excel avec des tableaux de pivotement.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.

• Les filtres rapides repensés permettent d'afficher ou de masquer facilement des rangs correspondant à une valeur spécifique.

• De nouvelles options de filtres vous permettent de trouver des doublons et des valeurs uniques parmi vos données.

• Utilisez le glisser-déposer pour copier du texte, des images et d'autres éléments d'une app à une autre sur l'iPhone*.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à une feuille de calcul partagée**.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre feuille de calcul d'un toucher du doigt**.

• Le graphique audio rend les graphiques accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle en émettant des sons dont la tonalité change en fonction des différentes valeurs**.



Keynote 11.2

• La vidéo en direct rend les présentations encore plus intéressantes en vous laissant utiliser l'appareil photo de votre iPhone ou iPad pour vous faire apparaître directement sur vos diapositives dans une fenêtre ou en plein écran.

• Les diaporamas avec plusieurs intervenants permettent à plusieurs participants de contrôler tour à tour une présentation partagée depuis leur propre appareil.

• Les nouvelles commandes de diapositives donnent un accès facile au navigateur de diapositives, aux raccourcis clavier, aux sources de vidéo en direct ou aux commandes de diaporama avec plusieurs intervenants pendant la présentation.

• Les graphiques en toile d'araignée vous aident à comparer visuellement plusieurs variables en même temps pour montrer facilement les similitudes et les différences dans vos données.

• Utilisez le glisser-déposer pour copier du texte, des images et d'autres éléments d'une app à une autre sur l'iPhone*.

• Le système de collaboration permet aux participants d'ajouter d'autres personnes à une présentation partagée**.

• Grâce à la traduction instantanée, vous pouvez traduire le texte que vous sélectionnez dans 11 langues et ajouter la traduction à votre présentation d'un toucher du doigt**.

• Le graphique audio rend les graphiques accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle en émettant des sons dont la tonalité change en fonction des différentes valeurs**.



(*) Requiert iOS 15

(**) Requiert iOS 15 ou iPadOS 15

