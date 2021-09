Les appareils photos de l'iPhone définies trois ans à l'avance

Les caméras embarquées sur les différents modèles d'iPhone commencent à être définies trois ans à l'avance. C'est une intéressante confidence faite par Graham Townsend et Jon McCormack, vice-présidents en charge de l'ingénierie respectivement matérielle et logicielle des appareils photos d'Apple, dans une interview accordée à GQ . À la tête d'une équipe qui comprendrait plus de 800 ingénieurs et spécialistes de la photo, les deux hommes expliquent que ce délai correspond entre autres à la mise au point du processeur qui motorisera l'iPhone intégrant ces caméras, et c'est aussi le temps nécessaire pour s'assurer de la mise au point et de l'approvisionnement des pièces détachées nécessaires qu'Apple fait fabriquer sur-mesure.

Vue éclatée de l'ultra grand-angle de l'iPhone 13 Pro

Ces contraintes matérielles expliquent pourquoi certaines rumeurs paraissent avec autant d'avance : l'iPhone 13 n'était pas encore sorti qu'on parlait déjà au printemps dernier d'une webcam en poinçon pour l'iPhone 14 et même d'un appareil photo périscopique pour l'iPhone 15. Le développement logiciel se met en revanche en place plus tard : Jon McCormack confie avoir toujours compté sur le nouvel ultra grand-angle pour la photographie macro, mais sans certitude pour la partie vidéo.Graham Townsend et Jon McCormack ne dévoilent rien sur les prochains modèles, mais ils se veulent bien sûr optimistes pour l'avenir de la photographie sur l'iPhone :