L'iPhone 13 Pro Max capable de charger plus vite

C'est un petit progrès sur lequel Apple n'avait pas communiqué : l'iPhone 13 Pro Max (6,7") est capable de prendre en charge des vitesses de charge plus rapides que son prédécesseur. Selon les mesures réalisées par ChargerLAB , le nouveau grand smartphone d'Apple est capable de charger jusqu'à 27 W alors que l'iPhone 12 Pro Max plafonnait à 22 W. L'iPhone 13 Pro (6,1"), lui, monte à 23 W. Comme pour tous les chargeurs rapides, cette grande vitesse n'est valable qu'au début de la recharge, la vitesse étant ensuite progressivement réduite.Pour tirer parti de la fonctionnalité de recharge rapide de l'iPhone, Apple préconise l'usage de son chargeur de 20 W, vendu 25 € sur l'Apple Store . Pour l'iPhone 13 Pro Max, il devient intéressant de basculer sur un chargeur de MacBook en cas de besoin de recharger la batterie le plus vite possible. Le chargeur de 30 W d'Apple est vendu 55 € sur l'Apple Store et il est beaucoup plus volumineux ; opter pour ce modèle spécifiquement pour l'iPhone est un peu excessif, mais si vous avez un MacBook dans le coin...