Finalement, pas d'écran OLED pour l'iPad Air 5

Finalement, l'iPad Air 5 ne serait pas la première tablette d'Apple à intégrer un écran OLED, prévient The Elec : les négociations avec Samsung pour la fourniture des dalles nécessaires auraient échoué. Apple n'aurait pas été satisfaite par la technologie proposée par le géant coréen, basée sur une seule couche émissive alors qu'Apple en aurait souhaité deux pour améliorer à la fois la luminosité et la durée de vie ; les utilisateurs d'iPad conservent leur tablette plus longtemps que leur iPhone. The Elec émet l'hypothèse que cet échec soit une question de coût, Samsung n'étant peut-être pas prêt à mettre en place une ligne de production spécifique sans une garantie de commandes au long terme d'Apple.Pour le moment, seul LG commercialise des dalles OLED qui pourraient convenir à Apple mais les lignes de production ne seraient pas de capacité suffisante. En l'état, ce serait donc l'impasse pour l'intégration de cette technologie à l'iPad. The Elec ne s'attend plus à un lancement avant 2023 ou 2024, et nos confrères coréens affirment à nouveau que ce serait alors l'iPad Pro qui pourrait être concerné avec une technologie améliorée pour supplanter l'écran mini-LED actuellement utilisé.