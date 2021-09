Des soucis d'écran tactile sur l'iPhone 13 ?

Certains utilisateurs d'iPhone 13 de la première heure se plaignent de petits défauts d'écran tactile sur leur nouveau smartphone : de multiples témoignages glanés par MacRumors font état de dysfonctionnements sporadiques, parfois au sein d'applications mais le plus souvent à la sortie de veille, lorsque l'utilisateur touche l'écran éteint et que celui-ci ne s'allume pas. Il faut parfois retenter sa chance plusieurs fois, ou redémarrer l'appareil.Nous avons pu constater le problème sur notre iPhone 13 Pro de test, qui a refusé de s'allumer via un toucher d'écran mais qui restait parfaitement fonctionnel une fois réveillé grâce au bouton latéral. Le phénomène a duré quelques dizaines de minutes avant que l'écran tactile retrouve sa sensibilité en veille sans action particulière de notre part. Quelques témoignages font également état de problèmes de couche tactile sur des modèles d'iPhone plus anciens suite à l'installation d'iOS 15. Tout cela semble donc logiciel, fort heureusement, et on peut ainsi s'attendre à une mise à jour prochaine pour corriger cette instabilité.