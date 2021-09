App Store : Apple permet de noter ses propres apps

Petite nouveauté sur l'App Store : les utilisateurs sont désormais invités à noter et laisser des commentaires sur les applications d'Apple, ce qui était impossible jusqu'ici. Les apps concernées sont celles qui peuvent être supprimées de l'iPhone ou de l'iPad, et donc téléchargées à nouveau ultérieurement. Avec cette mesure, Apple vient de mettre ses propres applications à égalité avec celles des développeurs tiers, sur le front des critiques tout du moins, avec pour effet immédiat de déchaîner quelques passions.C'est une nouveauté mineure, mais c'est aussi le signe qu'Apple craint les diverses enquêtes lancées à son encontre pour abus de position dominante. On peut en tout cas espérer qu'Apple lise certains des avis et améliore ses apps en fonction.