Mise à jour de macOS pour les nouveaux iPhone et iPad

Ce sont des ajouts qui sont d'habitude inclus dans les versions intermédiaires de macOS, mais Apple a semble-t-il jugé urgent de lancer une mise à jour distincte pour apporter une parfaite compatibilité de macOS Catalina et de macOS Big Sur avec l'iPhone 13, l'iPad mini 6 et l'iPad 9 qui sont sortis la semaine dernière. La mise à jour « Device Support Update » lancée aujourd'hui amène 195,6 Mo d'images et de réglages pour une prise en charge optimale par le Finder et éviter l'affichage d'icônes génériques et de visuels de précédentes générations.L'installation ne prend que quelques secondes et ne nécessite pas de redémarrer l'ordinateur. Si vous n'avez pas prévu de connecter à votre Mac un des récents appareils mobiles d'Apple, cette mise à jour n'a absolument rien d'urgent.