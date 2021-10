La toute première Apple Watch est obsolète

Le tout premier modèle d'Apple Watch, qui avait été présenté en 2014 et commercialisé en avril 2015 , vient d'être ajouté par Apple à la catégorie « vintage » de sa liste des produits obsolètes . Surnommé « Series 0 » suite à la sortie d'une version améliorée avec la puce Apple S2 appelée « Series 1 » en 2016, ce modèle historique ne pourra donc plus recevoir de soins par le SAV d'Apple et son réseau de réparateurs agréés, sauf si le plus grand des hasards fait que les pièces détachées nécessaires trainent encore dans un coin.Vu l'ancienneté de la bête et les importants progrès réalisés depuis, on ne vous conseille pas d'investir pour une réparation si votre Apple Watch originale subit un dommage ou une panne. Présentée le mois dernier, l'Apple Watch Series 7 doit être commercialisée dans les prochaines semaines.