USB 4 et USB-C : de nouveaux logos pour éviter les confusions

La norme USB ne cesse de progresser et une même numérotation regroupe différents standards. Avec l'USB 4, qui reprend l'essentiel du Thunderbolt 3 , l'ancien connecteur USB-A a été mis de côté et il n'y a désormais plus que de l'USB-C, ce qui simplifie les choses. Dans les prochains mois, la version 2.1 de la norme USB-C va permettre aux fabricants d'offrir jusqu'à 240 W de puissance pour les câbles USB-C (mais pas forcément à la norme USB 4, à 40 Gbit/s).Initialement, l'USB Implementers Forum avait prévu d'utiliser le sigle « EPR » pour référer à la norme Power Delivery Extended Power Range augmentant la puissance maximale de 100 W à 240 W, mais il a finalement été décidé de mettre en place de nouveaux logos faisant directement référence à la puissance utilisée. L'USB-IF vient de diffuser les logos à destination des fabricants et il y aura au choix un ou deux nombres identifiables : le débit (20 Gbit/s ou 40 Gbit/s) et/ou la puissance (60 W ou 240 W).Les fabricants commercialisant des produits compatibles USB 4 ou des câbles USB-C peuvent désormais utiliser ces logos qui devraient permettre à l'utilisateur de mieux s'y retrouver. Avec l'augmentation de la puissance de l'USB-C, de nombreux produits qui nécessitaient un connecteur d'alimentation dédié vont bientôt pouvoir s'en passer. Bien choisir ses câbles sera primordial.