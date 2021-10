L'Apple Watch Series 7 lancée en octobre ?

L'Apple Watch Series 7 a été présentée en même temps que l'iPhone 13 en septembre, mais Apple a pris du retard dans sa production et n'a pas été en mesure d'annoncer une date de lancement précise tout de suite. La nouvelle gamme de montres doit ainsi sortir, sans plus de précisions pour le moment. Selon Jon Prosser sur Front Page Tech , la commercialisation pourrait avoir lieu dès ce mois d'octobre : les précommandes auraient lieu dès la semaine prochaine et les premières livraisons au milieu du mois.Si Jon Prosser a parfois d'excellentes sources, il lui arrive aussi d'extrapoler au risque de se tromper. Cette indiscrétion est donc à prendre avec recul en attendant d'en savoir plus. Apple ne peut de toutes façons pas attendre trop longtemps : un lancement trop proche des fêtes de fin d'année est toujours problématique pour la gestion des stocks.