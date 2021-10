Derniers jours pour l'offre Back to School d'Apple

Chaque année, Apple s'adresse aux étudiants et aux enseignants durant l'été avec une offre qui leur est spécifiquement destinée. Le principe est toujours le même : offrir un cadeau en plus de la remise de l'Apple Store éducation qui est de 10% sur l'achat d'un Mac et de 5% sur l'achat d'un iPad Air ou d'un iPad Pro. Pour cette édition 2021, Apple offre une paire d'AirPods en bonus. Il est également possible d'obtenir une remise de 20% sur la police d'assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie des Macs à trois ans.Les AirPods proposés par défaut sont les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire, qui coûtent 179 € . Il est possible d'obtenir d'autres modèles, mais avec un supplément correspondant à la différence de prix : les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil sont ainsi à 50 € au lieu de 229 € , et les AirPods Pro à 100 € au lieu de 279 € Si vous aviez l'intention de vous équiper pour la rentrée, sachez que cette offre est la meilleure dont vous pouvez bénéficier avec votre statut d'étudiant ou d'enseignant. Notez que vous devez justifier de votre statut par le biais du service UNIDAYS (ou directement auprès d'Apple par téléphone ou chat) pour accéder à l'Apple Store éducation . Les conditions générales de l'offre sont disponibles sur cette page Si les AirPods ne vous intéressent pas ou si votre statut ne vous permet pas de bénéficier de l'opération Back to School, n'oubliez pas l'existence du Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple sur laquelle vous pouvez bénéficier d'une remise de 15% sur l'achat de votre Mac. On n'y trouve pas tous les modèles et les disponibilités varient d'un jour à l'autre, mais c'est une excellente alternative pour bénéficier d'une importante remise sans compromis sur qualité ou la garantie, qui est identique à celle de l'Apple Store classique. Alternativement, vous pouvez retrouver les meilleurs tarifs des revendeurs sur notre comparateur de prix , et toutes les offres du moment dans nos bons plans